Jiangsu Yuyue Medical Equipment, Supply Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Derzeit bietet die Aktie von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply eine Dividendenrendite von 1,83 %, was einen Mehrertrag von 0,07 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens sind nur leicht höher und erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als durchschnittlich bewertet wird.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen eine negative Veränderung, was auf eine zunehmend kritische Haltung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hinweist. Dennoch gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Vergleicht man die Aktienkursentwicklung mit der durchschnittlichen Performance im Gesundheitspflegesektor, so liegt die Rendite der Aktie von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply um mehr als 4 Prozent darüber. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie eine sehr gute Entwicklung und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.