Jiangsu Yunyi Electric Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Jiangsu Yunyi Electric hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Automatischen Komponenten etwas niedriger liegt. Genauer gesagt beträgt die Dividendenrendite basierend auf den aktuellen Kursen 0,6 %, was 0,9 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 1,5 % ist. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Jiangsu Yunyi Electric in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 46,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automatischen Komponenten-Branche im Durchschnitt nur um 12,36 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +34,49 Prozent für Jiangsu Yunyi Electric bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,14 Prozent verzeichnete, lag die Performance von Jiangsu Yunyi Electric um 39,71 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Jiangsu Yunyi Electric zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Aufgrund dieser Faktoren wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangsu Yunyi Electric zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (49) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,7) deuten darauf hin, dass das Unternehmen sich in einem neutralen Bereich befindet.

Insgesamt ergibt die Analyse somit, dass Jiangsu Yunyi Electric in verschiedenen Bereichen wie Dividendenrendite, Aktienkurs, Sentiment und Buzz sowie im RSI einen neutralen Bewertung erhält.