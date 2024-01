Jiangsu Yunyi Electric Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jiangsu Yunyi Electric beträgt das aktuelle KGV 21. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Jiangsu Yunyi Electric daher weder unterbewertet noch überbewertet, was der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung einbringt.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte bei Jiangsu Yunyi Electric in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung wird daher als "Gut" bewertet, ebenso wie die Kommunikationsfrequenz, die zugenommen hat. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ist Jiangsu Yunyi Electric im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (1,49 %) mit einer Dividende von 0,6 % nur leicht niedriger zu bewerten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Yunyi Electric-Aktie hat einen Wert von 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Yunyi Electric.