Jiangsu Yunyi Electric Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Unternehmen. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Jiangsu Yunyi Electric hat ein KGV von 21,62, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Yunyi Electric-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 5,59 CNH deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,27 CNH liegt. Auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt sich daher eine positive Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Jiangsu Yunyi Electric veröffentlicht, allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Diskussionen. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangsu Yunyi Electric mit 0,6 % etwas unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Automatische Komponenten". Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Dividendenrendite für die Aktie von Jiangsu Yunyi Electric.