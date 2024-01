Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktiengesellschaft Shandong Yulong Gold schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 1,19 Prozentpunkte (0,31 % gegenüber 1,5 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yulong Gold mit 16 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Shandong Yulong Gold in den sozialen Medien aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Shandong Yulong Gold festgestellt werden. Diese Änderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Shandong Yulong Gold positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Shandong Yulong Gold daher in dieser Stufe ein "Gut".