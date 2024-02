Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs von Shandong Yulong Gold hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,94 Prozent erzielt, was 12,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -19,79 Prozent liegt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -20,99 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 10,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shandong Yulong Gold-Aktie bei 10,58 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 8,88 CNH gehandelt wird, was einem Abstand von -16,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,74 CNH, was einer Differenz von -8,83 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der in die Aktie von Shandong Yulong Gold investiert, eine Dividendenrendite von 0,34 % erzielen, was 1,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Shandong Yulong Gold-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.