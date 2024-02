Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Shandong Yulong Gold beträgt 13,75, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich hat Shandong Yulong Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,32 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,48 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,57 Prozent hatte, lag Shandong Yulong Gold 8,26 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, hat Shandong Yulong Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0,34 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die Differenz -1, daher erhält die Shandong Yulong Gold-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yulong Gold bei 15,74, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist somit aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Aufgrund dieser Bewertungen erhält Shandong Yulong Gold insgesamt ein positives Rating, sowohl hinsichtlich der Dynamik des Aktienkurses als auch im Branchenvergleich und fundamentalen Kriterien.