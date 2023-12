Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Analyse von Shandong Yulong Gold basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 97,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shandong Yulong Gold-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yulong Gold mit 16,91 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Anhand weicher Faktoren wie der Stimmung lässt sich ebenfalls eine Einschätzung des Aktienkurses vornehmen. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Shandong Yulong Gold auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Beurteilung des Sentiments und des Buzz zeigt jedoch, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Shandong Yulong Gold in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer deutet auf eine negative Stimmung der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shandong Yulong Gold hinsichtlich der Stimmung als "Gut", aber insgesamt aufgrund des Sentiments und des Buzz als "Schlecht" eingestuft werden muss.