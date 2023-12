Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Shandong Yulong Gold gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Shandong Yulong Gold 0,31 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,07 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Yulong Gold derzeit bei 11,12 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 10,53 CNH liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -5,31 Prozent zum Durchschnittskurs aufgebaut wurde. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einer Differenz von -5,81 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shandong Yulong Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 59,06 vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Shandong Yulong Gold.