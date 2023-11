Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,31 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Shandong Yulong Gold-Aktie damit um 54,2 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,9 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 0,22 Prozent, wobei Shandong Yulong Gold derzeit 53,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf Shandong Yulong Gold in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab neun Tage lang keine negative Diskussion, und an vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Shandong Yulong Gold daher eine "Gut"-Einschätzung verliehen. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Shandong Yulong Gold wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Die charttechnische Analyse der Shandong Yulong Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,42 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,94 CNH nur eine Abweichung von -4,2 Prozent aufweist. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Shandong Yulong Gold-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.