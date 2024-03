Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Analysten von Shandong Yulong Gold haben die Aktienkurse des Unternehmens neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führte. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Bewertung wurde Shandong Yulong Gold hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau mit einer Dividende von 0,34 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1,59 %) eher schlecht ab. Die Differenz beträgt 1,25 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Shandong Yulong Gold deutlich negativer geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis unterschiedlich entwickelt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,47 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,07 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 9,56 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt wird Shandong Yulong Gold auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Gut"-Rating versehen.