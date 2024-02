Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über die Aktie von Shandong Yulong Gold nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" geführt hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Shandong Yulong Gold mit einer Rendite von 0,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Derzeit liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shandong Yulong Gold mit 15,74 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.