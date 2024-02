Jiangsu Yulong Steel Pipe Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Shandong Yulong Gold als Neutral-Titel zu bewerten. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über bestimmte Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shandong Yulong Gold-Aktie beträgt 53,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 68,28, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,68 CNH für den Schlusskurs der Shandong Yulong Gold-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,5 CNH, was einem Unterschied von -20,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shandong Yulong Gold-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Shandong Yulong Gold-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,32 Prozent erzielt, was 5,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -17,83 Prozent, wobei die Shandong Yulong Gold-Aktie aktuell 6,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Yulong Gold bei 15, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unter- noch überbewertet ist.