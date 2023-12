Jiangsu Yueda Investment Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Jiangsu Yueda Investment wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,77 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 47,9 eine neutrale Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Yueda Investment besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,44 CNH verortet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertungen zur Stimmungsänderung und zur Diskussionsintensität der Anleger ergeben ein neutrales Rating für Jiangsu Yueda Investment.

Insgesamt erhält die Aktie sowohl auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse sowie des allgemeinen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Bewertung.