Jiangsu Yueda Investment Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Jiangsu Yueda Investment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,44 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,68 CNH weicht um 5,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 4,5 CNH, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Jiangsu Yueda Investment.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, da an 14 Tagen das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Auch in den vergangenen Tagen wurde positiv über das Unternehmen Jiangsu Yueda Investment gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Jiangsu Yueda Investment mit einer Rendite von -4,03 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche liegt die Rendite mit -0,95 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.