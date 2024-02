Jiangsu Yueda Investment Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Stärke Index (RSI) für die Jiangsu Yueda Investment-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 45, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,66 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich das Stimmungsbild für Jiangsu Yueda Investment in den letzten Wochen negativ verändert. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien, die auf eine tendenziell negative Stimmung hindeuten. Die Diskussion über die Aktie hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Sentiment für Jiangsu Yueda Investment daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie eine Outperformance von 3,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Jiangsu Yueda Investment 2 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung basierend auf Anlegerstimmungen ergibt ebenfalls ein positives Bild. Kommentare und Beiträge in sozialen Medien wurden als neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung rund um Jiangsu Yueda Investment als "Gut" eingestuft.