Jiangsu Youli Investment Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Jiangsu Hagong Intelligent Robot liegt bei 48,65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 70,27, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Jiangsu Hagong Intelligent Robot in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -44,66 Prozent für Jiangsu Hagong Intelligent Robot in diesem Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,51 Prozent hatte, liegt die Aktie von Jiangsu Hagong Intelligent Robot 44,39 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Jiangsu Hagong Intelligent Robot beträgt das aktuelle KGV 209, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jiangsu Hagong Intelligent Robot. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.