Jiangsu Youli Investment Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur technischen Analyse von Aktien verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 98,7, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 86 festgestellt, was ebenfalls als überkauft gilt und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse mittels gleitendem Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 4,47 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,15 CNH liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,54 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-39,27 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt eine zunehmend trübere Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, wodurch auch dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie mit -65,62 Prozent im Vergleich zur Industrie um mehr als 52 Prozent unterdurchschnittlich ist. In der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt die mittlere Rendite bei -15,14 Prozent, wobei auch hier die Aktie mit 50,47 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.