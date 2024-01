Jiangsu Youli Investment Aktie: Das ist ein Knall!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Jiangsu Hagong Intelligent Robot wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso deutet die kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung auf eine "Neutral"-Wert hin. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Jiangsu Hagong Intelligent Robot derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,5%. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiangsu Hagong Intelligent Robot diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Jiangsu Hagong Intelligent Robot auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,17 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,87 CNH, was einem Unterschied von -25,15 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (4,12 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,07 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Jiangsu Hagong Intelligent Robot daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.