Jiangsu Youli Investment Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Jiangsu Hagong Intelligent Robot liegt der RSI aktuell bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Jiangsu Hagong Intelligent Robot in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Anhand der Diskussion in den sozialen Medien lässt sich erkennen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Hagong Intelligent Robot eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Für Anleger, die in die Aktie von Jiangsu Hagong Intelligent Robot investieren, bedeutet dies eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern, was zu einem geringeren Ertrag von 1,5 Prozentpunkten führt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.