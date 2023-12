Jiangsu Youli Investment Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Jiangsu Hagong Intelligent Robot hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,62 Prozent erzielt, was 45,02 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -0,99 Prozent, wobei die Aktie von Jiangsu Hagong Intelligent Robot aktuell 44,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie von 4,08 CNH eine Entfernung von -26,75 Prozent vom GD200 (5,57 CNH) an, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,22 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jiangsu Hagong Intelligent Robot bei 209,3, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Hagong Intelligent Robot in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch an, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.