Jiangsu Youli Investment Aktie: Es gibt was neues!

Die Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Dividende von 0 % auf, was eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz zum Branchendurchschnitt 1,48 Prozentpunkte beträgt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie derzeit bei 5,54 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs einen Abstand von -25,81 Prozent aufgebaut hat, indem er selbst bei 4,11 CNH aus dem Handel ging. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4,21 CNH angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie 209, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als neutral einzustufen ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Jiangsu Hagong Intelligent Robot-Aktie auf Basis der Dividende, technischen Analyse, Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie fundamentalen Kennzahlen.