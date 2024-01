Jiangsu Yoke Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV zeigt, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Fall von Jiangsu Yoke liegt das KGV mit einem Wert von 48,85 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Jiangsu Yoke veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jiangsu Yoke derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis geben an, dass Jiangsu Yoke weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.