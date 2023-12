Jiangsu Yoke Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yoke liegt derzeit bei 48, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als recht hoch einzustufen ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten gesunken, was als schlecht bewertet wird. Gleichzeitig hat die Diskussionsintensität zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hindeutet und daher als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Jiangsu Yoke-Aktie daher ein schlechtes Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 64,09 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 55,73 CNH lag, was eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend, wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem schlechten Rating versehen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Jiangsu Yoke mit 10,3 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Ebenso übertrifft sie die Rendite der "Chemikalien"-Branche um 18,6 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein gutes Rating in dieser Kategorie.