Jiangsu Yoke Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Jiangsu Yoke-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Zunächst einmal weist die Dividendenrendite derzeit nur 0,65 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch die technische Analyse der Aktie ergibt ein schlechtes Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Yoke-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 62,3 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 43,45 CNH liegt, was einem Unterschied von -30,26 % entspricht. Auch die Bewertung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Jiangsu Yoke-Aktie ist insgesamt neutral. Zwar gab es in den sozialen Medien mehrheitlich negative Meinungen, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich ebenfalls eine negative Performance der Aktie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Jiangsu Yoke um mehr als 10 % darunter. Auch im Vergleich zur gesamten "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Jiangsu Yoke-Aktie aufgrund ihrer Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und der Branchenvergleichs eine schlechte Bewertung.