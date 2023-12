Jiangsu Yoke Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse der Jiangsu Yoke-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 64,22 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54,15 CNH, was einem Unterschied von -15,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 58,27 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-7,07 Prozent) auf ein "Schlecht"-Rating hin. Somit erhält die Jiangsu Yoke-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Yoke von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Jiangsu Yoke-Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Jiangsu Yoke daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Branchenvergleich erzielte Jiangsu Yoke in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,3 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,46 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Yoke. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 18,46 Prozent über dem Durchschnittswert von -8,15 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.