Jiangsu Yoke Aktie: Aus und vorbei!

Jiangsu Yoke: Analyse zeigt neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, aber schlechte Bewertung aufgrund des RSI und der Dividende

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Jiangsu Yoke derzeit bei 48,53, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch ein anderes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 59, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage bei 70,03, was auf eine Überbewertung hinweist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Schlecht" eingestuft. Diese Analyse liefert insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf den RSIs.

In Bezug auf die Aktienkursperformance zeigt Jiangsu Yoke eine Outperformance von +18,46 Prozent im Vergleich zur Branchenperformance von -8,15 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist die Aktie eine Rendite von 0,53 Prozent auf, was 1,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie als eher unrentables Investment.

Zusammenfassend lässt die Analyse der fundamentale Kriterien eine neutrale Bewertung von Jiangsu Yoke zu, während die Bewertung basierend auf dem RSI und der Dividende eher schlecht ausfällt. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.