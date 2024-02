Jiangsu Yinhe Electonics Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Jiangsu Yinhe Electronics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,47 Prozent, was eine Underperformance von -15,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance sogar um 10,11 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yinhe Electronics beträgt aktuell 25, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Dies bedeutet, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet ist.

Die Stimmung rund um die Aktie auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jiangsu Yinhe Electronics eine Rendite von 2,46 % aus, was 1,21 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.