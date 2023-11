Jiangsu Yinhe Electonics Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preisgestaltung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Jiangsu Yinhe Electronics hat mit einem KGV von 36,61 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Jiangsu Yinhe Electronics in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangsu Yinhe Electronics mit 1,69 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Dies führt jedoch aufgrund der geringen Differenz nur zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jiangsu Yinhe Electronics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,72 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,3 CNH liegt darüber (+10,14 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt erhält Jiangsu Yinhe Electronics daher eine "Gut"-Bewertung sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene.