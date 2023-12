Jiangsu Yinhe Electonics Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Jiangsu Yinhe Electronics schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, mit einem Unterschied von 0,67 Prozentpunkten (1,69 % gegenüber 1,02 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Yinhe Electronics aktuell bei 5,78 CNH, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,86 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,38 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 5,94 CNH liegt, ergibt sich eine Differenz von -1,35 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Jiangsu Yinhe Electronics beträgt 36, während vergleichbare Unternehmen aus der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Stimmungsbild bei Jiangsu Yinhe Electronics hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies resultiert aus negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz führt. Zusammengefasst erhält Jiangsu Yinhe Electronics daher in dieser Stufe ein "Schlecht".