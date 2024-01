Jiangsu Yangnong Chemical Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Jiangsu Yangnong Chemical befindet sich technisch gesehen derzeit 3,18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage jedoch 8,86 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für diesen Zeitraum führt.

Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Jiangsu Yangnong Chemical mit einer Rendite von -21,31 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien". Auch im Vergleich zur gesamten "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,17 Prozent erzielt hat, liegt das Unternehmen mit 14,15 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Jiangsu Yangnong Chemical war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Diskussionen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Jiangsu Yangnong Chemical als neutral eingestuft, sowohl für den sieben- als auch den 25-tägigen Zeitraum. Der RSI7 liegt bei 30,43 und der RSI25 bei 56,4, was zu einer Gesamteinstufung des Relative Strength Indikators als "Neutral" führt.