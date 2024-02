Jiangsu Yangnong Chemical Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Sentiment und Buzz sind wichtige Faktoren bei der Bewertung von Aktien. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet spielen eine entscheidende Rolle. Bei der Analyse von Jiangsu Yangnong Chemical zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jiangsu Yangnong Chemical liegt bei 23,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Werte und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Jiangsu Yangnong Chemical eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Jiangsu Yangnong Chemical aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Yangnong Chemical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 65,07 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 52,87 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (57,77 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,48 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Jiangsu Yangnong Chemical in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.