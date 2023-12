Jiangsu Yangnong Chemical Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Stef":

Die technische Analyse der Jiangsu Yangnong Chemical zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 69,34 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 62,29 CNH einen Abstand von -10,17 Prozent aufweist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 65,56 CNH, was einer Differenz von -4,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Jiangsu Yangnong Chemical liegt momentan bei 55,87 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Hingegen ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Jiangsu Yangnong Chemical in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie eine Rendite von -9,37 Prozent erzielt, was 1,17 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,2 Prozent, und Jiangsu Yangnong Chemical liegt aktuell 1,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

