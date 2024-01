Jiangsu Yangnong Chemical Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Jiangsu Yangnong Chemical. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 59,71 CNH, was einer Entfernung von -11,25 Prozent vom GD200 (67,28 CNH) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 63,15 CNH auf, was zu einem Abstand von -5,45 Prozent führt. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Jiangsu Yangnong Chemical im letzten Jahr eine Rendite von -21,31 Prozent erzielt, was 13,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,43 Prozent, und Jiangsu Yangnong Chemical liegt aktuell 13,88 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Aktie in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Jiangsu Yangnong Chemical diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.