Jiangsu Yangnong Chemical Aktie: Anleger aufgepasst!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Jiangsu Yangnong Chemical eine Rendite von -9,37 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite dieser Aktie um 3,85 Prozent unter dem Durchschnitt von -5,52 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -5,52 Prozent. Somit liegt die Rendite von Jiangsu Yangnong Chemical aktuell 3,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern wird auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien betrachtet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Jiangsu Yangnong Chemical zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für diese Aktie zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie von Jiangsu Yangnong Chemical hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Bei Jiangsu Yangnong Chemical waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Somit wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Yangnong Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 70,53 CNH. Der letzte Schlusskurs (64,9 CNH) weicht um -7,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (66,61 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Yangnong Chemical-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.