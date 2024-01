Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Getränkehersteller Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock bei -30,78 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Getränkebranche, die eine mittlere Rendite von -11,2 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von -19,58 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 132,3 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 98,16 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -25,8 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von -12,24 Prozent unter dem Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die technische Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine starke Aktivität im Netz hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock in diesem Punkt.

Jiangsu Yanghe Brewery JSC kaufen, halten oder verkaufen?

