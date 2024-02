Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Das war abzusehen!

Das Getränkeunternehmen Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,09 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft, während sie auf einer 25-Tage-Basis als neutral betrachtet wird. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamteinstufung führt. Die Bewertung der Aktie auf der Grundlage von Sentiment und Buzz fällt jedoch neutral aus, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock aus fundamentaler Sicht neutral bewertet wird, während die Aktivität in den sozialen Medien abnimmt. Die kurzfristige Überverkauftheit und die positive Anleger-Stimmung deuten jedoch auf eine gute Bewertung in diesen Bereichen hin.