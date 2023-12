Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Aktienkursen, so die Analysten. Bei der Betrachtung von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock haben sie festgestellt, dass die Kommentare hauptsächlich negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung führt. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie im Vergleich zur Branche auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors liegt die Rendite der Aktie deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein schlechtes Rating.

