Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. In Bezug auf die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock führt der RSI mit einem Wert von 72,01 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 76,49 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Somit ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock daher eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock beträgt 3,07 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,25) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.