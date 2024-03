Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock liegt bei 53,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,46 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann anhand positiver oder negativer Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig eine Stimmungsveränderung erkannt werden. Die Stimmung für Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 122,48 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 98,98 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (99,48 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock einen Wert von 16 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Getränke" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Gesamtbewertung der Aktie von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie fundamentalen Kriterien liegt somit bei "Neutral".