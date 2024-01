Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock bei einem Wert von 16. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock mit -32,19 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,34 Prozent. Auch hier liegt Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock mit 21,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.