Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock aktuell mit dem Wert 32,12 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 32. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock. Es gab insgesamt sieben positive und drei negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock verläuft aktuell bei 121,52 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", insofern der Aktienkurs selbst bei 103,24 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,04 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 99,23 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock-Aktie der aktuellen Differenz von +4,04 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,09 liegt Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.