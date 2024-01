Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,78 Prozent verzeichnet, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Vergleichsgruppe "Verbrauchsgüter" hat eine durchschnittliche Rendite von -10,69 Prozent erzielt, wobei Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock mit 20,08 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock mit einem aktuellen Wert von 16,09 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 133,85 CNH, während der Kurs der Aktie bei 101,7 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,02 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist mit 114,04 CNH eine Abweichung von -10,82 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.