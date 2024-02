Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19,75, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,98, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 124,82 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 101,79 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 101,39 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,39 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,78 Prozent erzielt, was 9,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -21,22 Prozent, und Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock liegt aktuell 9,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.