Jiangsu Yanghe Brewery JSC Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,53 %, was einen Mehrertrag von 1,68 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkebranche bedeutet. Infolgedessen erhält das Unternehmen eine positive Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,78 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche eine Underperformance von -10,37 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt das Unternehmen um 10,06 Prozent niedriger. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt gemischte Signale. Während der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine deutliche Abweichung aufweist und daher eine negative Bewertung ergibt, zeigt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt eine neutralere Einschätzung. Insgesamt wird Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock auf Basis der trendfolgenden Indikatoren daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock einen Wert von 16 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt die Aktie von Jiangsu Yanghe Brewery Joint-stock gemischte Signale in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkursentwicklung und fundamentale Kennzahlen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.