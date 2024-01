Jiangsu Yabang Dyestuff Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Jiangsu Yabang Dyestuff zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 3,75 CNH gestiegen ist, während der Aktienkurs bei 4,23 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +12,8 Prozent liegt und somit als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,97 CNH, was einem Abstand von +6,55 Prozent entspricht, und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -6,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" 0,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,25 Prozent, und Jiangsu Yabang Dyestuff liegt aktuell 0,79 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen und wird daher auch als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Jiangsu Yabang Dyestuff.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 29,29 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher ein "Gut".