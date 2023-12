Jiangsu Xiuqiang Glasswork Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das chinesische Unternehmen Jiangsu Xiuqiang Glasswork hat eine Dividendenrendite von 1,64 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche als durchschnittlich bewertet wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. In technischer Hinsicht wird die Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von den Trendsignalen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine signifikante Tendenz, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Jiangsu Xiuqiang Glasswork-Aktie führt.

