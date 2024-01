Jiangsu Xiuqiang Glasswork Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Jiangsu Xiuqiang Glasswork-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 6,34 CNH, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs mit 5,9 CNH einen Abstand von -6,94 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,05 CNH, was einer Differenz von -2,48 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Jiangsu Xiuqiang Glasswork-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 40, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 59,38 aufweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,26 Prozent erzielt, was 15,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (4,82 Prozent) liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 14,08 Prozent schlechter.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Jiangsu Xiuqiang Glasswork-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,75 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigt sich also ein neutrales bis schlechtes Bild für die Jiangsu Xiuqiang Glasswork-Aktie, sowohl aus technischer als auch fundamentaler Sicht.