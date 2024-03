Jiangsu Xiuqiang Glasswork Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Terumo":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangsu Xiuqiang Glasswork bei 5,02 CNH liegt, was einer Entfernung von -14,77 Prozent vom GD200 (5,89 CNH) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,11 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,76 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Jiangsu Xiuqiang Glasswork-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann beobachtet werden, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Jiangsu Xiuqiang Glasswork in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Jiangsu Xiuqiang Glasswork in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,66 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -15,88 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -16,65 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jiangsu Xiuqiang Glasswork eine Dividendenrendite von 2,12 % aus, was 0,53 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,66 % entspricht. Dies führt zur Einstufung "Neutral".