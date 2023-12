Jiangsu Xinquan Automotive Trim Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Jiangsu Xinquan Automotive Trim liegt bei 51,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 49,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und somit auch Einfluss auf Aktienkurse haben. In Bezug auf Jiangsu Xinquan Automotive Trim wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Jiangsu Xinquan Automotive Trim veröffentlicht. Allerdings gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Xinquan Automotive Trim liegt derzeit bei 0,64 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 1,49 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.